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﻿超高齡 仲生得

2018-05-15 列印
林青霞 ■最經典嘅係大美人喺96年、42歲生邢愛林，5年後（47歲）再誕下幼女邢言愛。
伊能靜 ■02年同前夫庾澄慶誕下一子；16年，47歲嘅佢再為現年38歲嘅第二任丈夫秦昊生咗個女小米粒。
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  近年好多女星都選擇高齡生仔，醫學咁昌明，平安分娩話咁易。
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