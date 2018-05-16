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﻿特首到賀 眾徒弟獻唱 ﻿白雪仙90大壽﻿﻿群星同賀﻿

2018-05-16 列印
■仙姐與特首林鄭月娥及契仔陳醫生等合照留念。
■仙姐和任劍輝的多部「任白戲寶」，至今仍廣獲戲迷鍾愛。
■左起：胡楓和蕭芳芳夫婦聯袂到賀。
■仙姐欣聞數十戲迷齊聲祝壽。
■左起：陳寶珠、薛家燕、沈芝華和梅雪詩齊賀仙姐。
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　　粵劇泰斗、名伶白雪仙昨農曆生日舉行90歲誕辰晚宴，行政長官林鄭月娥、仙姐眾徒弟、好友及戲迷紛到賀。仙姐精神奕奕現身，並透露生日願望是希望有更多人欣賞粵劇。 本報記者

　　白雪仙昨晚在洲際酒店筵開40席慶祝90歲誕辰，陳寶珠、梅雪詩（阿嗲）、薛家燕、蕭芳芳與丈夫、沈芝華、張學友、唐鶴德等，逾百嘉賓紛致祝壽。仙姐由契仔陳醫生牽手、行政長官林鄭月娥陪同亮相，數十位戲迷高聲祝仙姐生日快樂。仙姐拍照後返回場內，並由好友陳善之代透露生日願望是祝福大家身體健康，人人開心，香港好，亦希望有更多人欣賞粵劇。

　　寶珠姐和阿嗲透露，眾徒弟為仙姐撰寫及獻唱小調祝壽曲，並封利是給仙姐，仙姐會將昨晚收到的利是捐給任白老人院作維修用途；學友亦說，會捐錢到粵劇發展基金作為賀壽禮物。

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