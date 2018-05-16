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﻿娜姐預告新戲騷線條

2018-05-16 列印
■娜姐淺露「事業線」現身發佈會。
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　　周秀娜昨出席一香氛產品發佈會時透露，最近與古天樂和張智霖同時合作兩部電影，有時去到片場都要想清楚在拍甚麼，笑言有點似「精神分裂」。娜姐亦透露，她在《死亡通知單暗黑者：首部曲「雙雄會」》中的戲服都是貼身衣服，得以大騷身形線條！

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