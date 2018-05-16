  • 2018年5月16日 星期三
  • 28º
  • 74%
熱門： 消委會元朗商場被摸魂斷珠峰酷熱天氣高鐵

日報新聞 > 娛樂

﻿心穎低胸裙 馬明先過目

2018-05-16 列印
■馬明不肯認《宮》劇是他和心穎的定情劇。
Previous Next

　　馬國明和女友黃心穎昨日齊出席合作新劇《宮心計2深宮計》宣傳活動，對於女友以低胸裙性感亮相，馬明說：「事先佢有傳相畀我睇過套衫。」心穎稱最難忘和馬明的喊戲，「拍足成晚，大家喊得好犀利，佢對眼腫晒O添！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd