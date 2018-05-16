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﻿尾場重演被伊健抽褲頭 古巨基坦承墮台留陰影

2018-05-16 列印
■基仔被伊健抽褲頭，兩人都玩得甚開心。
■基仔完成紅館騷，老闆楊受成偕太太專程捧場。
■張智霖及袁詠儀拍拖欣賞基仔演出。
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　　古巨基前晚負傷完成尾場紅館演唱會，老闆楊受成夫婦、張智霖及袁詠儀等亦有捧場。前晚嘉賓鄭伊健出場時，基仔送上一張當年二人合作電視劇《笑看風雲》時，與許紹雄及羅冠蘭的合照，基仔笑問自己在相中為何被伊健抽着褲頭？伊健解釋因基仔當時被許紹雄扯甩褲，才幫基仔拉着，基仔即時要求伊健出手，做出同樣動作！

　　在慶功宴上，基仔透露周六要到湛江開騷，醫生指他要休息兩星期才能讓日前墮台跌傷的肌肉放鬆，日來完騷後要由治療師助他紓緩肌肉。基仔憶述意外時像一秒間的事，感到背部撞到硬物很痛時才意識到自己跌倒，當時「條氣像Chok了一下」，呼吸很困難，肩背頸好痛，還一度發不出聲音。救護人員其後測試過基仔手腳能郁動，自己定下神來就決定繼續演出。基仔謂：「正所謂大難不死必有後福，不過真係見過鬼怕黑，現在對舞台機關會有陰影，以後台上的窿（機關）不可在身後，必須在我看得到的前面！」
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