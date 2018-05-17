﻿《紅海》揚威紐約電影節 ﻿林超賢﻿﻿膺最佳動作導演﻿

林超賢執導的英皇電影《紅海行動》，在內地創下36.5億人民幣票房佳績及奪得第25屆北京大學生電影節最佳影片獎後，他更憑該片榮獲紐約亞洲電影節最佳動作導演獎。



林超賢憑執導電影《紅海行動》，將於6月29至7月15日舉行的第17屆紐約亞洲電影節中獲頒「最佳動作導演獎」。電影節中除放映《紅海》外，更舉辦同屬英皇電影《証人》的十周年慶典盛會；正籌備新戲《緊急救援》(暫名)的林導表示，會聯同監製梁鳳英出席電影節。



此外，林超賢與周潤發及鍾楚紅的兩張珍藏合照近日曝光，還被讚似陳百強、又不輸周潤發。林超賢透露與發哥合作過3次，在電影上未合作過，卻先成了「跑友」，曾連續3、4個月相約發哥發嫂跑步和行山。又謂希望與「跑友」在大銀幕上合作。



