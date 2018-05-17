﻿寶珮如加盟TVB下月拍新劇

寶珮如及羅孝勇等昨出席餐廳開張活動，寶珮如透露與無線(TVB)簽了一年藝員合約，下月拍攝新劇，她說有心理準備拍劇很辛苦。今次重返視圈拍劇，她只要求較大自由度，可以繼續唱歌及拍電影工作。她自爆有潔癖，老公又接受不到家中有陌生人，所以一向由她來做家務，今次老公為支持她向理想進發，答允請鐘點㷛湯及打理家務。



同場的羅孝勇表示在新劇《飛虎之潛行極戰》飾演變態壞人，望有機會多拍動作片。



