﻿王浩信操肌擴胸 ﻿李佳芯﻿﻿盼練成「蜜桃臀」﻿

李佳芯（Ali）昨日與王浩信在中環出席一美容纖體及健身運動會所開幕活動時，大膽地打赤膊健身教練屁股，又自爆是劇集《踩過界》中唯一摸過浩信Body的女人，她亦笑言近日想練「蜜桃臀」，望線條更靚！



李佳芯（Ali）昨日在TRUE Health & Beauty中環旗艦店開幕禮上摸摸大隻佬，她笑言當是食甜品，雖然不能食太多，但間中食一餐會很開心，又自爆早前拍劇集《踩過界》時，是劇中唯一摸過浩信Body的女角！



問到浩信是日為何「讓賽」不除衫騷肌？他直言不用經常除衫，之前幾乎每套劇也要除，實在太頻繁。他透露稍後要在劇中演殺手，故最近增肥10磅兼操肌，已有四嚿腹肌的他希望成功擴胸，練出43吋「雞扒胸」！Ali揚言最近想練出「蜜桃臀」，「我唔知練來做甚麼及給誰看，只希望線條更靚，哈哈！」



