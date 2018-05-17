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﻿張靚穎疑似新歡傳是老公伴郎

2018-05-17 列印
■張靚穎（右）與馮軻被指已離異。資料圖片
■張靚穎（左）被揭與高大男子拖手。 圖：搜狐娛樂
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　　張靚穎三年前在演唱會上向CEO男友馮軻公開求婚，兩人其後不理張母激烈反對結婚，上月卻傳出已離婚。

　　內地網媒搜狐昨爆料指張靚穎疑有新歡，她被拍到日前深夜與一高大男子拖手親密行街，該男子被指是曾擔任張靚穎和馮軻婚禮的伴郎陳秋蒔，但涉事三人截稿前均未有回應上述傳言。

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