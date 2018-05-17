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﻿花女梁浸浸候命 Yumiko起程賀阿嬌

2018-05-17 列印
■Yumiko望住梁浸浸，梁浸浸卻只顧看電視！
■泳兒稱正物色送給阿嬌的賀禮。
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　　鍾欣潼（阿嬌）和蔡卓妍（阿Sa）前日啟程展開Twins美加巡迴騷，盛傳完成巡唱後，與未婚夫賴弘國於下周五在美國洛杉磯完婚。

　　梁學儲昨於社交平台分享太太Yumiko（鄭希怡）和女兒梁浸浸身在機艙內的照片，說要起程度假，只見梁浸浸全情投入吃餅乾睇電視，曾透露會擔任阿嬌出嫁姊妹、女兒將當婚禮「花女」的Yumiko就笑望女兒，一家三口看來要到美國為阿嬌的大日子做好準備！

　　另外，阿嬌的同門師妹泳兒昨日表示，或赴美加欣賞Twins演唱會，她未肯透露會否出席阿嬌的婚前派對，只謂正物色送給阿嬌的禮物。

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