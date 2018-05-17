﻿恨與宣萱合作 馬明娶妻歎慢板

馬國明和宣萱昨到中環出席一美肌纖體公司記者會，並獲大會送上永久VIP卡給宣萱，但馬明的VIP卡則是給家人用，隨即被司儀問BB（黃心穎）何時成為家人，宣萱亦搞笑稱：「還以為她（心穎）已經姓馬，哈哈！」馬明面對夾擊難得沒有「天然呆」，笑說：「先益媽咪用，但可能用這張VIP卡求婚會更容易！」



宣萱受訪時，提議馬明盡快生B，又追問他有否求婚計劃等，馬明嚇得尷尬道：「無無無，不要那麼快寫到這個程度，她還未姓馬，哈哈！」並澄清雙方不心急結婚。馬明隨後表示想跟宣萱合作拍劇，揚言視她為女神；宣萱則謙稱若要跟馬明演情侶，便要多做療程，以免感覺似「姊弟戀」。



