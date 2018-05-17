﻿4000萬港元製作 《東方華爾街》玩盡金融界 吳鎮宇自爆玩股票輸身家

成日聽到股票價格可升亦可跌，玩股票同投資呢啲財技確實唔易，學吳鎮宇話齋，唔係個個都變做李嘉誠啦！雖然鎮宇早前跟台灣男神張孝全和蔡潔等，拍攝福斯傳媒集團新劇《東方華爾街》，大家齊齊飾演金融專家，不斷喺股票巿場角力，但鎮宇講得出呢番語重心長嘅話，只因現實生活中絕對唔係專家，佢仲自爆試過玩股票輸晒副身家，搞到佢以後都驚驚唔敢掂；至於張孝全和蔡潔，私底下一樣對炒股一竅不通，所以佢哋都係專心拍劇算啦！



由福斯傳媒集團及企鵝影視聯合出品，劉德華監製，黃國強執導，以美劇製作為藍本的首部原創迷你劇，而每集製作達100萬美金（約800萬港元）的《東方華爾街》，將於5月24日首播，一連五星期，逢星期四播出。故事以東方金融界為背景，而鎮宇和孝全由大學教授和學生，變成金融體制的高官與神秘組織的領袖，孝全率領蔡潔等精英與鎮宇在明在暗角力。



惡補金融知識入戲



劇中三人都是金融專家，但現實中原來他們對股票唔多在行，鎮宇仲試過損爛腳冇晒副身家，「以前試過玩，但o依家冇啦！嗰時輸晒！98年嗰次，輸咗幾10萬，冇晒成副身家啦！雖然變晒仙股，但仲有寄信嚟，每年都有幾百蚊息收㗎！哈哈！其實我買過兩次，每次買完都遇着股災，即係證明連我呢啲唔識嘅人都去買，個巿已經係走下坡，所以買股票嘅人真係要好有遠見先得，唔係咁容易。」而對股票一竅不通的孝全更指連睇劇本都有難度，「最初看劇本真的不明白，有很多財經的術語根本不知道是甚麼，於是導演給了我很多資料，但最初都很難理解，後來多看幾次再跟劇本融合，才開始明白一些財技運作方法，但股票真的太難，要留意好多方面時事才行。」蔡潔就笑言自己玩股票遊戲都輸，「相士都話我條命只係得正財冇偏財㗎！」



增肥搞殘為扮老



由於故事橫跨20年，鎮宇在外形上已有一定難度，「由30幾歲演到50幾歲，我嗰陣拍完《脫皮爸爸》，啱啱減到64公斤，我個健身教練都話，你咪變番以前個磅數74公斤！但係拍攝進度好快，我唯有邊拍邊增嗰10公斤，所以喺馬來西亞吉隆坡拍我喺咁食，又飲酒等個樣腫啲睇落好似肥咗，仲有捱眼瞓等個樣又殘啲，成個感覺就會老咗啦！」雖然聽落好似幾自虐，點都可以任食任飲，所以鎮宇覺得最辛苦都係精神方面，「呢個角色係做緊一啲自己唔想，但係又必需要去做嘅衰嘢，所以長期都好攰，我最初睇劇本唔覺，但係真係上咗身就真係覺得攰啦！」



撰文：杜淑霞 攝影：李權威



髮型：Joe Kwong(吳鎮宇)、Stone(張孝全)



化妝：Kargo Leung(吳鎮宇)、Amber Yen-Diva Taipei(張孝全) 場地：W Hong Kong