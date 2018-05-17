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﻿4000萬港元製作 《東方華爾街》玩盡金融界 吳鎮宇自爆玩股票輸身家

2018-05-17 列印
猶有餘悸 ■鎮宇提起當日輸晒身家，都猶有餘悸。
■鎮宇和孝全在劇中由大學師徒變成對立局面，自然會大鬥演技。
■劇中鎮宇、蔡潔和孝全都有感情戲，鎮宇更笑指蔡潔拍的都是牀上動作戲。
■經鎮宇自虐式增磅10公斤，確係肥咗又老咗。
■主角陣容除了鎮宇和孝全，還有譚耀文和張可頤。
■孝全率領的神秘組織，成員除了蔡潔，還有陳家樂、潘燦良等。
■該劇是劉德華監製，問到是否因而接拍？孝全話：「最初收劇本時不知是劉德華。」即被鎮宇捉字蝨：「不知劉德華是誰？」搞到孝全面都紅晒勁尷尬解釋，「當然知道，只是不知他是監製。」
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　　成日聽到股票價格可升亦可跌，玩股票同投資呢啲財技確實唔易，學吳鎮宇話齋，唔係個個都變做李嘉誠啦！雖然鎮宇早前跟台灣男神張孝全和蔡潔等，拍攝福斯傳媒集團新劇《東方華爾街》，大家齊齊飾演金融專家，不斷喺股票巿場角力，但鎮宇講得出呢番語重心長嘅話，只因現實生活中絕對唔係專家，佢仲自爆試過玩股票輸晒副身家，搞到佢以後都驚驚唔敢掂；至於張孝全和蔡潔，私底下一樣對炒股一竅不通，所以佢哋都係專心拍劇算啦！

由福斯傳媒集團及企鵝影視聯合出品，劉德華監製，黃國強執導，以美劇製作為藍本的首部原創迷你劇，而每集製作達100萬美金（約800萬港元）的《東方華爾街》，將於5月24日首播，一連五星期，逢星期四播出。故事以東方金融界為背景，而鎮宇和孝全由大學教授和學生，變成金融體制的高官與神秘組織的領袖，孝全率領蔡潔等精英與鎮宇在明在暗角力。

惡補金融知識入戲

　　劇中三人都是金融專家，但現實中原來他們對股票唔多在行，鎮宇仲試過損爛腳冇晒副身家，「以前試過玩，但o依家冇啦！嗰時輸晒！98年嗰次，輸咗幾10萬，冇晒成副身家啦！雖然變晒仙股，但仲有寄信嚟，每年都有幾百蚊息收㗎！哈哈！其實我買過兩次，每次買完都遇着股災，即係證明連我呢啲唔識嘅人都去買，個巿已經係走下坡，所以買股票嘅人真係要好有遠見先得，唔係咁容易。」而對股票一竅不通的孝全更指連睇劇本都有難度，「最初看劇本真的不明白，有很多財經的術語根本不知道是甚麼，於是導演給了我很多資料，但最初都很難理解，後來多看幾次再跟劇本融合，才開始明白一些財技運作方法，但股票真的太難，要留意好多方面時事才行。」蔡潔就笑言自己玩股票遊戲都輸，「相士都話我條命只係得正財冇偏財㗎！」

增肥搞殘為扮老

　　由於故事橫跨20年，鎮宇在外形上已有一定難度，「由30幾歲演到50幾歲，我嗰陣拍完《脫皮爸爸》，啱啱減到64公斤，我個健身教練都話，你咪變番以前個磅數74公斤！但係拍攝進度好快，我唯有邊拍邊增嗰10公斤，所以喺馬來西亞吉隆坡拍我喺咁食，又飲酒等個樣腫啲睇落好似肥咗，仲有捱眼瞓等個樣又殘啲，成個感覺就會老咗啦！」雖然聽落好似幾自虐，點都可以任食任飲，所以鎮宇覺得最辛苦都係精神方面，「呢個角色係做緊一啲自己唔想，但係又必需要去做嘅衰嘢，所以長期都好攰，我最初睇劇本唔覺，但係真係上咗身就真係覺得攰啦！」

撰文：杜淑霞　攝影：李權威

髮型：Joe Kwong(吳鎮宇)、Stone(張孝全)

化妝：Kargo Leung(吳鎮宇)、Amber Yen-Diva Taipei(張孝全)　場地：W Hong Kong
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