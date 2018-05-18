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﻿程瑤拉大隊暢遊莫斯科

2018-05-18 列印
■程瑤（右二）和朱仲賢（後）帶住蘇永康（左一）、林曉峰（左二）、康子妮（左三）和劉穎鏇（右一）到莫斯科工作。
■程瑤在莫斯科做完嘢，順道遊覽兼購物。
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　　「仁美清叙」主席程瑤和老公朱仲賢，早前為公司到莫斯科舉行大型活動，更邀請蘇永康、林曉峰及劉穎鏇擔任活動司儀及表演嘉賓。而林曉峰的太太康子妮就做「跟得夫人」，陪老公到當地工作。適逢當地將於下月舉行世界盃，一行人趁空檔走訪舉行世界盃賽事場地之一的盧日尼基體育場，提早感受氣氛。

　　完成莫斯科行程後，程瑤與林曉峰及劉穎鏇飛到荷蘭會合陳曉東繼續工作。提到之前與老公慶祝結婚18周年紀念時，老公曾承諾今次歐洲之行讓她瘋狂購物，程瑤笑言︰「今次買咗好多嘢，老公大出血，最特別係買咗條紅色十字架寶石頸鏈。」她更特地去電影《古惑仔》取景的地方「朝聖」，又有去「紅燈區」見識，真是大開眼界！

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