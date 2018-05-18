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﻿做凌文龍經理人 余安安：好辛苦

2018-05-18 列印
■余安安與Francis為認識逾廿載的好友。
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　　余安安早前為鄭紹康（Francis）主持的奇妙電視節目《天下第一friend 2》擔任嘉賓，安安在節目中細訴演員的心路歷程。原來她讀書時被星探發掘拍廣告，之後受周梁淑怡及黃霑賞識。當時她以《書劍恩仇錄》「香香公主」一角走紅，其後麥當雄開拍電影《人在江湖》，她因掛住登台搵錢，結果被易角。

　　談到契仔凌文龍，她稱二人緣份源於舞台，兩度合演母子；當知道凌文龍拍電影時，便義務為他擔任經理人。凌文龍於今屆金像獎憑電影《黃金花》勇奪「最佳新演員」獎，獲獎後片約及工作不斷，令她大歎：「原來做經理人真係好辛苦！」

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