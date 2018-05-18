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﻿郭書瑤《旅館》顯霸氣

2018-05-18 列印
■郭書瑤的電影海報昨日曝光。
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　　由郭書瑤主演的電影《切小金家的旅館》將於7月6日上映，最新海報昨日曝光，既有她演出角色的「小鈴木霸氣版」，亦有首次演出台灣電影的羅家英和朱咪咪，他們會合演情侶，咪咪姐就笑言：「多謝導演將我許配畀家英哥！」

　　郭書瑤坦言，小鈴木具有少女情懷和男人婆個性，與她很相似。她最開心的就是能與家英哥和咪咪姐兩位前輩合作，尤其對咪咪姐有莫名的親切感。家英哥之所以接拍該片，皆因覺得故事精采有趣，他說：「可以同熟悉嘅咪咪一齊演出，梗係接啦！」咪咪姐坦言與家英哥從來冇做過對手戲，今次不但能一齊演出，仲要合演夫妻，令佢覺得好開心呢！

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