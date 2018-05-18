﻿首到孟加拉探訪助養童 ﻿黃翠如﻿﻿教婦女煮食最難忘﻿

黃翠如早前隨宣明會到孟加拉探訪助養的一仔一女，她稱自踏入社會工作便開始助養小朋友，每年都會收到他們的來信，第一次見面好開心。今次她既有到仔女的家探訪，亦有到童工校舍教學，最深刻是到貧民區煮健康食品及跟當地的青少年交流。她期望有更多人能助養兒童，令當地小朋友有書讀，以避過童工童婚的命運。 採訪：李佩儀



拍過不少旅遊節目的黃翠如第一次去孟加拉，她表示當地小朋友有嚴重的營養不良，好像她助養的仔女，分別是11歲和6歲，但望落似7歲和3歲，她解釋：「佢哋每日食得一餐，助養咗佢哋，除咗有書讀，仲可以4日食一次蛋同一個月食一次肉。」她今次見到助養了6年的囝囝特別深刻，「以為助養咗佢一段時間，佢嘅生活會好啲，但原來佢屋企仲好簡陋，加上當地童婚問題嚴重，我見到佢13歲嘅家姐，好驚佢父母要佢嫁人，通常啲女仔結咗婚就生BB，童年就冇咗，所以今次見到阿仔好開心，但同時亦好擔心佢。」



今次除了探助養的仔女，黃翠如也有探訪一個做童工的女仔，她稱：「得11歲就要喺牛仔布廠由下午1點做到夜晚12點，港幣2百幾蚊嘅月薪都唔夠交租，但佢已經係屋企經濟支柱。」之後她去參觀童工校舍，教他們學中文，跟住再去貧民區與義工一齊教當地婦女學做營養食品給小朋友，「都係將啲豆、番茄同菜等煮埋一齊，好簡單！」她亦有與當地青少年交流，「喺宣明會幫助下，有班青少年聚埋一齊幫其他小朋友發聲，甚至佢哋睇到唔好嘅嘢會向有關方面反映，令個社區有進步。」她探訪一星期後真的有點不捨得，尤其是對仔女，她希望他們繼續有書讀之餘，可以食得溫飽，並表示會多助養一至兩個兒童。



