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﻿歐鎧淳出海晒Fit爆身材

2018-05-18 列印
■備戰亞運的歐鎧淳，身形操得好Fit。
■她玩立划板，技術真不錯！
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　　「女飛魚」歐鎧淳（Stephanie）為備戰8月的亞運，暫停娛樂圈工作。早前有傳她明年會與男友胡子彤拉埋天窗，不過她立即否認，並指兩人都在工作搏殺期，暫時沒有結婚計劃。

　　近日天氣好又陽光普照，Stephanie就約埋一班好友出海玩，她更在社交網分享快樂時光。Stephanie身穿藍色比堅尼大晒Fit爆Body，除了游水之外，她還有玩立划板，睇嚟技術唔錯。玩完之後，她更與友人大歎漢堡包和薯條，又玩又食認真開心！

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