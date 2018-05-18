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﻿娜姐揀男友：最緊要開心

2018-05-18 列印
■娜姐在廣告中與男友為婚事出現分歧。
■娜姐拍完後，認真觀看拍攝效果。
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　　周秀娜（Chrissie）早前為咖啡品牌拍攝網絡廣告，短片情節講述她與男友相愛多年，卻為婚事出現分歧。拍攝當日，Chrissie不但熟讀講稿準備十足，更積極參與整個製作過程，務求達到最佳效果。

　　而現實中的Chrissie現時是單身，但她坦言：「唔覺得單身係問題，揀男友同揀咖啡一樣，會順應自己嘅感覺，最緊要開心。」現時她以拍戲為主，每當有假期便會做運動、陪貓玩或去學嘢，她表示非常enjoy。

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