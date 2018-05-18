﻿睇《飛虎》睇到喊 ﻿58歲吳岱融﻿﻿愈奸愈Enjoy﻿

好戲之人吳岱融在TVB劇《巨輪II》中演活大奸角高天鷲，被網民力讚一個角色拯救成套劇。挾住奸到出汁的氣場，於邵氏網劇《飛虎之潛行極戰》中演深不可測的黑警，對於簽邵氏後受到重視，他說：「識得諗會咁諗：如果配角做得唔好，主角都唔會好睇，今次個個都做得好好，呢種感覺我好enjoy。」 採訪：方騫平 場地：沙田麗豪酒店Avanti意廊



《飛虎之潛行極戰》講述年輕時加入警隊的吳岱融混入黑幫做臥底，為了破案，他假意搭上黑幫頭目女兒伍詠薇，並有私生子黃宗澤(Bosco)，但他早已訂情於龔慈恩，在一次黑幫廝殺中，吳岱融乘機除去伍詠薇的黑幫世家。之後龔慈恩為吳岱融誕下吳卓羲，黃宗澤與吳卓羲屬同父異母兩兄弟，最後兩兄弟聯手將生父逮捕入獄。吳岱融有網上追看，坦言睇到喊，好touching，效果好好：「除咗同三哥嘅兄弟情，仲有老竇同仔嘅關係，兩個仔親手拉我坐監喎？但我又想佢哋可以拉我去交差，幾矛盾！我唔使帶住兩個男主角行，Bosco同卓羲以前喺TVB日夜操練有番咁上下演出經驗，佢哋都入晒戲，戲味好重，好開心可以代入自己角色去撞對手嘅角色。(你咁好戲成為故事骨幹人物！)哈！我跑60秒就冇氣，只係人生經驗又鍾意演戲，所以幾辛苦都拍落去。今時今日我有時做主角，一時做配角，冇話邊個帶邊個，我哋係一個團隊，連小角色都好重要。」



無工開堅持優質生活



再做大反派，問到內心係咪潛藏住一個「奸人堅」？吳岱融大笑說：「我都快60歲啦，睇戲都睇得多，且會同監製傾角色。其實邊個冇奸嘅因子？主要係睇環境引發到要做啲乜，例如當年我冇嘢做冇工開，但堅持住靚屋食好嘢，如果諗歪自然會做無謂嘢，內心另一個人可能會走出嚟，咁就要睇修為點去調節，好彩當時同太太鍾淑慧喺內地做嘢多，支出細好多，仍然享受到一樣生活質素，唔會諗歪。」



