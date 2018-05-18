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﻿扭馬明耳仔谷劇 心穎否認是「強勢女友」

2018-05-18 列印
■心穎扭着馬明的耳仔行Catwalk！
■定欣和馬仔合唱《深宮計》片尾曲。
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　　馬國明、胡定欣、黃心穎和馬浚偉等，昨齊以古裝造型行Catwalk宣傳新劇《宮心計2深宮計》；輪到馬明和心穎這對熱戀情侶時，心穎拉着馬明出場，又扭他耳仔，搶盡風頭，她事後否認是「強勢女友」，笑言：「我一向溫柔，只是夾計贏獎品，不惜一切，哈哈！」馬明只好「無奈」附和，大讚心穎好溫柔，場面搞笑！

　　定欣則透露首次獨唱劇集主題曲，並首度與馬仔合唱片尾曲，兩人稍後會到美加等地登台，而《深》劇不乏唱得之人，希望劇組可在麥花臣開演唱會。談到日本殿堂級歌手西城秀樹病逝，馬仔感惋惜，直言其歌曲陪伴大家成長，希望對方上天堂後仍有音樂相伴。

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