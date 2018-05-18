﻿拍小鮮肉勤保養肌膚 ﻿湯怡﻿﻿與原島﻿﻿談情被迫主動﻿

跟童星出身的中日混血兒原島大地合作電影《某日某月》，演一對90年代中學生，雖然兩人年齡相差10歲，但外形上出奇合襯。不過身為「前輩」的原島雖小時候經驗豐富，但冇演戲一排變得好鬼怕羞，湯怡為了應付這個小鮮肉對手，除要勤加保養肌膚保持青春狀態，仲要採取主動跟他狂傾偈混熟，企圖盡快入戲方便談情。 採訪：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Liki Chow(湯怡) 、Leo Tam@Annie G.(原島大地) 化妝：木子維納Vena(湯怡)、Leo Tam@Annie G.(原島大地) 服裝：Ted Baker(原島大地)







大家認識原島，肯定是他5歲時拍的電影《忘不了》，當時他拍住劉青雲和張栢芝，超得意加自然演繹成為亮點，不過轉眼15年，可愛小豆丁已變為20歲型男，莫講觀眾估唔到，連拍檔湯怡也好難想像跟他演一對，「嗰時睇戲覺得佢好得意，前年喺金像獎見到佢大個咗都好驚訝，估唔到仲會同佢合作。」



拍親密戲硬晒軚



現於日本修讀大學國際關係的原島，今次趁暑假返港拍戲挑戰自己，「細個根本唔知咩係演戲，導演叫做咩就做咩，依家反而要做好多準備工夫，好似我冇經歷過90年代，拍戲之前根本唔知Call機係咩，都要再了解。」至於30歲的湯怡，近年已嘗試人妻人母角色，突然大逆轉演回15、16歲少女，初時確實有壓力，「嘩！仲要拍住個小鮮肉喎！嗰排真係好勤力做面膜，又唔敢夜瞓，等皮膚狀態好啲，不過好多謝導演同公司對我咁信任，今次表現算合格，對自己演技打咗支強心。」



兩人年紀相差一大截，但外形上卻看不出，湯怡笑問原島：「我似唔似你啲同學？」原島好肯定：「似！」不過拍戲時兩人未咁熟，湯怡下了不少苦功，原島說：「我好鬼怕羞，我哋有啲親密啲嘅戲，我成個人硬晒咁。」湯怡補充：「我哋兩個本身都慢熱，但係咁樣落去唔係辦法，我咪不停同佢食飯傾偈，等大家盡快熟絡囉！」



