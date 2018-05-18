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﻿myTV SUPER登記客戶超過600萬 《冒險王衛斯理之無名髮》即將上架

2018-05-18 列印
《冒險王衛斯理之無名髮》 主演 : 余文樂、胡然、楊蓉、伍允龍 播放時間︰5月21日起，於 myTV SUPER 點播區推出 (每星期4集) 故事大綱： 衛斯理(余文樂飾)和羅約翰(伍允龍飾)到日本度假，偶遇正在協助日本警員調查神秘兇殺案的白素(胡然飾)。白素仍有心結，不肯接納衛斯理。羅約翰在機緣巧合下遇見酷似初戀女友的無名(楊蓉飾)。無名神秘出現，使羅約翰處於愛與正義兩難抉擇中，而衛斯理和白素也因此捲入了新的風波。
神秘現身 神秘現身嘅無名溫柔美麗，羅約翰對她一見傾心。
古怪無名 日本黑幫教父藤原龍太(倉田保昭飾)年輕時迷戀的女子竟然是無名。
兇案有關 羅約翰為無名而留在日本，之後警方發現幾單神秘兇殺案同無名有關。
聯手對付 衛斯里本與羅約翰因無名而不和，最後知道無名目的在於搶奪衛斯理的藍血聖經，認清現實的羅約翰與衛斯理聯手對付無名。
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        自兩年前myTV SUPER面世後，登記客戶不斷增加，最近已超過600萬，一星期總收看時間超過2000萬小時，成為全香港第二高收視電視平台，僅次於翡翠台。為答謝客戶支持，精彩中港日韓劇源源不絕上架，《冒險王衛斯理》系列第三季《無名髮》將於5月21日起於點播區推出。撰文：廖思慧
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