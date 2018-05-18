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﻿《高富帥社長》

2018-05-18 列印
智商160 有燦智商高達160，年紀輕輕便創立IT公司，可是因臉盲症令他總記不到別人的臉。
態度囂張 作為IT公司老闆，有燦態度囂張，目中無人，都幾乞人憎。
慢慢鍾意 一個記唔到人樣，一個好好記性，李有燦同金寶拉慢慢展開浪漫愛情故事。
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主演 : 金俊勉(Suho)、夏沇秀

節目類型 : 與韓國同步點播

播放時間︰5月9日起，逢星期三及四上架(每星期有2集)

故事大綱：

高大靚仔又有錢的李有燦(Suho飾)是IT企業Next In的社長，因童年陰影令他有「臉盲症」。為人冷漠的他聘請了待業大學生金寶拉(夏沇秀飾)到公司上班。而擁有超強記憶力的寶拉在職場上，被與自己性格完全相反的有燦吸引。
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