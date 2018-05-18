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﻿《武法律師》

2018-05-18 列印
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主演 : 李準基、徐睿知

播放時間︰5月13日起緊貼韓國點播，逢星期日及一上架。

故事大綱:

奉尚弼(李準基飾)親眼目睹母親死亡後，以為母復仇作為人生目標。他賭上自己的律師生涯，以拳頭武力代替法律條文處理案件，挑戰腐敗強權，試圖在爭鬥中尋找一個正義世界。
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