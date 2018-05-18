﻿謝玲玲期待與孫仔孫女共舞

馬可孛羅會主席張王幼倫與意大利駐香港及澳門總領事Antonello de Riu携手鼎力支持的《塑造體態：意大利文藝復興的佛羅倫斯雕塑》展覽，由今日起至8月12日，在香港大學美術博物館展出10件文藝復興時期重要雕塑；謝玲玲專程出席開幕酒會支持張王幼倫，張王幼倫的家人亦總動員捧場，嘉賓還有陳少霞夫婦等。



謝玲玲表示，和張王幼倫都喜歡畫和珠寶，但未有時間學習雕塑或陶瓷，因她已在學習跳舞和畫畫，又要分配時間和孫兒玩，並透露孫兒很喜歡看她跳舞，亦盼他們長大後和她一起共舞，謝玲玲說：「以前教仔女會嚴格，而家對着孫仔孫女就好錫，真係會忍唔住縱佢哋，好似我塗藍色指甲油都係個孫揀，有時個女都會投訴我太溺愛，但唔理得咁多，做婆婆係要錫孫。」



