﻿阿Sam聞死訊感愕然 方中信讚西城秀樹好人

許冠傑（阿Sam）與譚詠麟（阿倫）將於8月5日至12日再在紅館舉行Part Ⅱ，昨以速遞員造型現身記者會。提到西城秀樹病逝，兩人均感愕然並大呼可惜！阿Sam說：「我好喜歡同欣賞佢，當年去日本拍電影《最佳拍檔》時，曾經在一個公園合照，但我哋在音樂上就未有機會合作，佢離去真係好可惜。」阿倫則說：「有次因我和他同期出碟，大家出席大阪電視台晚上11時的成人節目宣傳新碟；他來港開騷我都有去捧場，最記得他練到好大隻扮紅番唱《YMCA》。」



方中信和姜大衛於1987年與西城合拍港產片《天使行動》，二人對西城離世亦感到非常可惜。姜大衛大讚西城友善，收工後會一齊食飯。方中信當年靠翻譯跟西城溝通，覺得對方非常好人，十多年前在一個飯局上再見面，對方仍然對他有印象，記性很好。



