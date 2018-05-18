﻿《Y.M.C.A》風靡港日 63歲西城秀樹心臟衰竭病逝 1955~2018

日本殿堂歌手西城秀樹當年憑一曲《YOUNG MAN（Y.M.C.A）》風靡日本及香港樂壇，前晚因急性心臟衰竭於橫濱市醫院病逝，終年63歲。西城遺下妻子及一女兩子，其家人公佈將於下周五為他舉行喪禮，翌日出殯。



日本1970年代、殿堂級歌手西城秀樹前晚因急性心臟衰竭，病逝於橫濱市一家醫院，終年63歲。其家人將於下周五（25日）於東京青山葬儀所設靈，翌日早上11時出殯。西城在2001年與圈外女友槙原美紀結婚，二人婚後育有兩子一女。



兩度中風行動不便



出生於廣島、本名木本龍熊的西城秀樹，於1955年4月13日出生，他在小學5年級時與哥哥組成樂團，高中時期在咖啡廳演奏時被挖角，其後不理家人反對到東京追夢；1972年以《戀愛季節》出道即一炮而紅，其後更以一曲《YOUNG MAN（Y.M.C.A）》紅遍日本、香港甚至亞洲等多地樂壇。



西城秀樹於2003年及2011年曾兩度中風，導致行動不便，但他依然堅持做復健，亦沒有放棄歌唱事業。4月13號剛度過63歲生日的西城，早前曾到靜岡的戶外音樂會擔任嘉賓，又宣佈年底會慶祝出道45周年，於11月15日推出歷年於NHK電視台音樂節目及《紅白歌唱大賽》演出片段的DVD，可惜他無法見證自己作品的面世。



視梅艷芳如親妹



西城秀樹曾多次來港出席音樂活動及開個人演唱會，他與已故香港天后梅艷芳及張國榮都十分熟稔。梅艷芳一直視西城為頭號偶像，未入行前更做過西城秀樹歌迷會副會長。當時有傳17歲時的阿梅曾訂婚，但由於因為太過迷戀西城秀樹，令未婚夫無法忍受，最終解除婚約。



之後阿梅加入娛樂圈，與西城秀樹多次碰頭結成好友，當時曾傳出二人拍拖，但他們均未有承認。當阿梅2003年離世時，西城雖然未能來港送她最後一程，但就親自寫了一封信，表達對阿梅逝世的哀傷，強調一直視阿梅如親妹妹一般，永遠不會忘記她，西城秀樹更遺憾自已未能來港出席阿梅喪禮，對她留下無盡的思念。



本報記者