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﻿「新御三家」威震東瀛 鄉裕美野口五郎悼秀樹

2018-05-18 列印
■鄉裕美、西城秀樹及野口五郎被封為「新御三家」，當年紅極一時。
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　　西城秀樹於1972年出道即大受fans歡迎，當年他與同期出道的鄉裕美及野口五郎地位如香港娛圈的天王級紅星，被封為東瀛藝能界「新御三家」，三人在幕前叱咤風雲，亦情同兄弟。

　　西城死訊傳出後，鄉裕美立即發表聲明，指一直視野口為大哥，二哥是秀樹，如今秀樹先行一步離開，令他心中十分難過及悲傷。另外，野口五郎亦發聲明，對西城突然離世，表示傷痛心情難以用言語來形容，希望外界給他一點時間整理心情。
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