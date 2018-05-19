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﻿苦勸多年終成功 徐濠縈爆Eason肯減肥

2018-05-19 列印
■徐濠縈開心透露終影響了Eason操練減磅。
■吳千語自言工作忙碌，無時間拍拖。
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　　徐濠縈及吳千語前晚出席品牌活動，阿徐透露丈夫陳奕迅（Eason）終於被她影響，現正操練減磅，「好驚喜，大家年紀都唔細，佢成日話自己唔係肥，所以我挑戰佢。」阿徐表示焦點不在於磅數，而是希望他多點肌肉，問怕不怕Eason不夠恆心？她笑說：「唔怕，佢話驚俾我鬧，（勸咗佢幾耐先肯減？）由一齊到O依家囉，都幾十年喇！」問阿徐可會獎勵Eason？她笑說：「有條件嘅，不過唔講！（生BB？）我太老喇，隨緣啦！」

　　吳千語透露現隔一段時就回北京工作，但暫沒考慮在當地置業，問到跟內地「富三代」施伯雄感情進展如何？千語表示仍然是單身，坦言沒時間跟任何人發展。

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