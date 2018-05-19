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﻿陸星材襲港賣口乖冧女粉絲

2018-05-19 列印
■陸星材透露，將在今晚的粉絲見面會獻唱兩首中文歌。
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　　韓劇《鬼怪》男星陸星材今晚在港舉行粉絲見面會，昨日抵港後於鑽石山一商場出席傳媒見面會，吸引近300粉絲圍觀。他甫登場就以廣東話打招呼道：「大家好，我係陸星材，好高興見到大家。」更向女粉絲說：「好靚女！」

　　陸星材亦預告，會在粉絲見面會唱兩首中文歌，更即場學講廣東話說：「我愛你、傻瓜、我哋一齊去釣魚。」但「釣魚」的發音就遊走於粗口發音邊緣！而當粉絲送上貓貓抱枕時，陸星材就以廣東話說「多謝」！

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