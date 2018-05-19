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﻿劉亞仁被睇好康城稱帝

2018-05-19 列印
■《燃燒》主角（左起）劉亞仁、全鐘淑及Steven Yeun在康城晤傳媒 。 美聯社
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　　第71屆康城影展於香港時間今日閉幕，劉亞仁主演的競獎韓片《燃燒》（Burning）前日在當地首映後，獲觀眾站立鼓掌5分鐘，影展官方刊物《Screen》昨公佈該刊對今年競獎電影的評分 ，《燃燒》獲最高分、3.8分，力壓日本名導是枝裕和作品《小偷家族》，甚至打破前年《爸不得你快樂》3.7分的紀錄；劉亞仁的演出獲盛讚，更被睇好有望憑《燃燒》奪得今屆影帝寶座！

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