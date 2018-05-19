﻿孻女暑假後 加國升學 毛舜筠箍實小公主密密見

58歲出爐影后毛舜筠（毛姐），95年與導演兼美術指導區丁平結婚，育有兩女區令山(Jannie)及區亦山(Jill)。早排，毛姐透露孻女暑假後將去加國升學，要抽多啲時間陪吓小公主喎。日前下午，廿四孝媽咪為爭取時間同小公主「母女樂」，箝實18歲孻女Jill開心行中環ifc。兩母女好似「兩姊妹」咁繞實shopping，之後上咗餐廳撐枱腳，飲香檳「食好西」。



演技超班嘅毛舜筠，06年憑《早熟》獲頒金像獎最佳女配角，今年以《黃金花》演活照顧自閉症兒子嘅堅強媽媽，問鼎影后寶座。現實中，毛姐亦係個全能好媽媽，除咗同兩個寶貝女無代溝超friend，佢更係入得廚房，出得廳堂，皆因人妻早前花兩年時間考獲法國藍帶廚藝證書，變身「Chef Mo」。而平日勤做運動修身嘅佢，屋企更有間房可做空中瑜伽，唔怪得身形咁fit啦。



撐枱腳 食大餐



日前下午4時許，毛姐和18歲孻女亦山連體現身ifc。就讀沙田石門基督教國際國校嘅Jill，讀書和運動都非常出色，係校內嘅排球健將，今年暑假後將到多倫多大學升學。由於大女去年畢業後繼續喺加國繼續進修教育課程，加上孻女快將離港，毛姐近日出活動時已表明會盡量抽多點時間陪囡囡。當日，兩母女繞住手溫馨行日牌時裝店45R，據悉毛姐早前拍《黃金花》時出動嘅部份私伙衫，就係呢個品牌。小公主Jill好乖巧，一直陪媽咪揀衫，二人有商有量，話咁快毛姐睇中件top，埋單走人。之後，兩人喺商場行嚟行去搵水牌，又見小公主忙睇手機似搵店舖，未幾就上咗連卡佛睇鞋。一邊揀，兩母女好好傾吹唔停，hea行一陣又轉去女裝部繼續行。最後都無收穫，二人就去咗餐廳食大餐。



採訪 : 張詠森