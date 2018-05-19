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﻿索大女 無意入行

2018-05-19 列印
■令山和男友Andrew同讀溫哥華哥倫比亞大學，二人拍拖4年，不時喺網上放閃。
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　　毛姐嘅22歲大女區令山去年大學畢業；亭亭玉立嘅佢盡得毛姐遺傳，氣質清秀，更被網民封為「最靚星二代」。不過，星媽指兩個女都無意加入娛樂圈，大女任老師，細女志願做物理治療師。
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