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﻿陸星材唱廣東歌上癮 向港粉絲派福利

2018-05-21 列印
■陸星材與上台的粉絲玩自拍。
■陸星材玩完遊戲後即愛上廣東歌。
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　　韓團BTOB成員陸星材前晚在港舉行粉絲見面會，獻唱之餘還大派福利，與每位上台玩遊戲的女粉絲握手、攬攬和自拍。為了今次見面會，陸星材特別準備了兩首國語歌，他坦言唱中文歌很辛苦，背歌詞也有難度。至於廣東話，他「晒冷」一輪嘴說：「大家好，我係陸星材，我好高興見到大家，多謝關心，對不起……」說罷就稱只會這麼多。其後陸星材與粉絲玩估歌仔遊戲時，他要聽着唱廣東歌，大會除安排流行曲外，甚至粵曲《帝女花》等，聽得他一臉迷惘，不過他愈唱愈興奮，唱完遊戲的10首歌後竟唔夠喉，主動要求再唱，又表示要好好學廣東歌，以便下次獻唱。

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