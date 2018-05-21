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﻿孫慧雪抱重磅囝囝玩遊戲感吃力

2018-05-21 列印
■孫慧雪與Bob分別帶自己的同仔女出席商場活動玩遊戲。
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　　孫慧雪、林盛斌（Bob）昨日分別帶同仔女出席商場活動。阿雪指與9個半月大的兒子首次做騷，由於BB重25磅比較大隻，所以玩遊戲時有點吃力，笑言抱BB似舉重。問照顧兒子是否犧牲很大？她坦言沒有想太多，8月會拍兩部劇，又直言不捨得與兒子分開，希望拍完可以放假。

　　Bob帶同三位女兒來表演，他指細女比較怕醜，故兩位家姐陪妹妹一齊唱歌，因女兒鍾意唱歌，他們每晚在家中開演唱會。

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