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﻿林嘉欣為《煙幕》忍痛暫別兩女

2018-05-21 列印
■嘉欣和青雲於《煙幕》中飾演夫妻。
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　　劉青雲、張家輝、林嘉欣主演的英皇電影《廉政風雲 煙幕》拍攝得如火如荼，嘉欣更如願，首度與偶像青雲扮演一對夫婦，在港取景的戲份亦已在日前完成。嘉欣稍後將離港飛往澳洲繼續拍攝，她坦言離港大半個月最不捨得一對寶貝女兒，惟慶幸完成拍攝後就可以陪女兒放暑假了。至於青雲和方中信不用飛往澳洲，兩人大表興奮，其中青雲為電影擔大旗，更經常要一個人拍獨腳戲，難怪直言完成拍攝「終於一身鬆晒」！

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