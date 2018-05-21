﻿執導日片《小偷家族》揚威康城 ﻿是枝裕和奪金棕櫚獎腳震﻿

第71屆康城電影節昨圓滿落幕，主競賽單元各獎項順利出爐，日本名導是枝裕和的新片《小偷家族》奪最高榮譽金棕櫚大獎，同時亦是日本電影睽違21年、繼今村昌平的《鰻魚》後再奪此殊榮，難怪是枝領獎時稱「緊張到腳震」！本報記者 圖：路透社



第71屆康城電影節昨舉行閉幕禮，並進行頒獎禮，備受矚目的最高榮譽金棕櫚大獎，由日本導演是枝裕和執導、樹木希林、安藤櫻、Lily Franky和松岡茉優等主演，描寫一個日本貧民家庭有老有嫩，要靠偷竊維持生計的劇情片《小偷家族》奪得，亦是日本電影相隔21年再奪金棕櫚獎。據台灣傳媒報道指，大會評委張震認為該片題材特別，亦是一個悲情故事。



「得到勇氣繼續拍戲」



是枝上台領獎後表示：「我實在有點腳震，在這個場合領獎感到十分幸福。我參加這個電影節經常都會覺得得到了勇氣，再去繼續拍攝電影，然後，無論是對立的人們，或是被分隔的世界，都希望能以電影的力量來聯繫在一起。」至於黑人導演史碧奇執導的《BlacKkKlansman》則獲頒評審團大獎；波蘭導演Pawel Pawlikowski則憑電影《Cold War》奪最佳導演。影帝由意大利電影《Dogman》男星Marcello Fonte奪得，出爐影后則是哈薩克女星Samal Yeslyamova。



女星台上聲討淫魔



另外，曾指控遭淫魔監製Harvey Weinstein性侵的意大利女星Asia Argento，在台上頒發最佳女主角獎前，透露97年在康城影展被Harvey強姦，更形容康城是他的「狩獵場地」，Asia稱：「即使今晚仍有很多犯了罪卻未作出任何回應的人，你將會得到懲罰！」



