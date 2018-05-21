  • 2018年5月21日 星期一
  • 30º
  • 68%
熱門： 哈里大婚陪審員葵涌廣場打警車HPV疫苗

日報新聞 > 娛樂

﻿法國名導洛比桑 否認迷姦27歲女演員

2018-05-21 列印
　　荷里活性侵風波去年爆出後，多位知名女星均控訴曾遭受性騷擾，#MeToo等反性侵運動蔓延全球；經典電影《這個殺手不太冷》法國名導洛比桑，昨被爆料指涉迷姦一名27歲女演員。

　　據法國傳媒報道，一名27歲女演員於當地時間上周五報案，指本月10日在巴黎一家酒店與洛比桑會面時，遭對方在其飲品下迷藥，昏迷期間被洛比桑性侵，有關報道未有提及受害人的名字。洛比桑的律師其後否認有關指控，但承認洛比桑認識該名女演員，更形容洛比桑聽到有關指控後大感愕然。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd