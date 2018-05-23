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﻿下周一舉行慶功 《飛虎》﻿﻿內地點擊破30億﻿

2018-05-23 列印
■吳卓羲、黃宗澤主演的《飛虎》在內地視頻網點擊再創新高。網上圖片
■吳卓羲與陳凱琳《飛虎》有感情線。劇照
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　　邵氏網劇《飛虎之潛行極戰》上周起在無線首播，該劇更早於月初率先在網上播出，其中內地網上的點擊已衝破30億，創港劇於內地視頻網紀錄！　 本報記者

　　吳卓羲、黃宗澤、苗僑偉、張兆輝及陳凱琳等主演的邵氏網劇《飛虎之潛行極戰》，於本月初在內地視頻網開播，其後點擊率屢創新高，近日再報捷指內地網上點擊率已衝破30億，同時破了港劇在內地視頻網的點擊紀錄，對台前幕後來說猶如打了強心針！

　　吳卓羲、黃宗澤等於炎夏拍攝《飛》劇，得悉該劇點擊率衝破30億大感高興，並於（下周一）28日舉行大型慶功活動。黃宗澤更在社交網留言：「30億啦，感謝大家支持@飛虎之潛行極戰」。
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