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﻿娜姐牛一獲三型男慶生

2018-05-23 列印
■古仔細心的為吹蠟燭娜姐擋風。
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　　周秀娜昨日33歲生日，但亦要為電影開工，拍攝被追殺戲份，全程在35度高溫戶外跑出跑入，大汗淋漓的娜姐直言有最好消暑方法，「有噴衫冰涼噴霧外，得閒睇下啲型男，仲有會不停有人萬歲凍飲。」她口中的型男就是同片的古天樂、林峯及鄭嘉穎，昨日劇組更安排了蛋糕為她慶生，問到娜姐是否想找男友，她笑言要看緣份，自己是佛系，坐喺度就會有。
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