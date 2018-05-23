﻿面皮鬆弛 水桶身形 54歲章小蕙 發福變大媽

曾叱咤娛樂版一時嘅前B嫂章小蕙，直至搬去美國長住，生活才變得低調，近年久唔久返港閃現，行街時都化晒濃妝，力保大眼靚樣。日前周六下午，驚見54歲嘅章小蕙發晒福，成個肥師奶咁現身中環ifc超市。見佢依舊好厚妝，但畢竟歲月不饒人，年過半百面皮鬆弛，昔日玲瓏身材唔見晒，身形似足大媽勁走樣！



採訪 ︰ 張詠森



那些年仲係B嫂年代嘅章小蕙，曾豪言「飯可以唔食，但衫唔可以唔買！」使錢唔眨眼。加上當年同老公B哥哥（鍾鎮濤）炒樓炒到欠債2.5億，章又以人妻身份同人夫陳曜旻搞不倫戀，最終同阿B離婚。最後疑連累B哥哥和陳曜旻相繼申請破產後，大膽走去剝衫拍三級片《桃色》，搞到一對親生仔女嘉浚和嘉晴都當呢位生母透明，章小蕙05年就敗走香港、移居美國。有指佢喺美國靠父親養，得閒進修吓短期表演、戲劇相關課程，繼續發明星夢。直至16年底老父病逝，章小蕙獲父親遺產，及後沾手電影，幫內地片商洽購劇本版權，從中賺佣賺吓生活費囉。



踢拖買parma ham



人生充滿傳奇嘅章小蕙近日中女勁發福低調返港。日前下午，三圍暴脹成一團肉嘅佢拎住個Goyard淺色袋、打扮平凡踢拖去ifc嘅city'super買嘢。見長髮中女面圓圓皮膚「dum」，化好厚妝遮鬆弛樣。見佢揀咗啲生果、parma ham，依然好捨得食。路過啲promote櫃位，試食試飲，免費嘅唔好嘥！之後又去睇吓咖啡杯、密實樽、暖水壺等，瞪大雙眼係咁揀，似乎大把時間hea。逗留約40分鐘，百無聊賴嘅佢最後買咗啲生果和parma ham，然後塞晒入手袋走人。