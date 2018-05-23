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﻿親生仔女黐繼母

2018-05-23 列印
■早排母親節，大個又靚咗嘅嘉晴（左）專程返港跟繼母范姜（右）慶祝。
■14年，B哥與范姜喺峇里島舉行豪華婚禮，一家六口影全家福。
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  章小蕙99年同B哥離婚，其後B哥和女友范姜素貞（范姜）患難見真情，范姜對嘉浚和嘉晴視如己出，兩兄妹早已叫范姜做媽咪，後再添了兩個可愛女兒（鍾懿與鍾幗），組一家六口幸福家庭。現年28歲嘅嘉浚喺美國生活，23歲大女嘉晴喺台灣讀書，二人與同父異母嘅妹妹關係親密。
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