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﻿47歲竹野內豐傳好事近

2018-05-24 列印
■竹野內豐被指下月迎娶倉科佳奈。
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　　47歲日本「鑽石王老五」竹野內豐與30歲女星倉科佳奈拍拖3年半，最近有指他們好事近，雜誌《週刊新潮》報道倉科加奈最近在竹野內豐的豪宅過半同居生活，預計他們會於下月22日註冊結婚。

　　前日倉科出席活動時就一面喜悅，大會事前聲言不可提問戀情問題，倉科被問到理想的伴侶條件時只回答：「可以跟我對飲的男性。」對婚期絕口不談。

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