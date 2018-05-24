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﻿拉隊合資開店 ﻿吳卓羲﻿﻿要志偉包底﻿

2018-05-24 列印
■吳卓羲昨日出席食材店開幕儀式，但透露未有投資。
■吳卓羲吸引眾多街坊圍觀。
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　　吳卓羲（Ron）昨日到大圍出席親戚的新店開幕儀式，他稍後則會與《飛虎》班底夾份開火鍋店，並笑言蝕錢可以叫合資的曾志偉包底！

　　阿Ron透露今次未有投資，但稍後會與「三哥」苗僑偉、黃宗澤（Bosco）等《飛虎之潛行極戰》班底夾份開火鍋店，他說：「三哥唔理時差晨早打畀我叫我夾份，佢知道我最愛打邊爐，話開舖可以畀我日打夜打。」首次投資生意的他，預算6至7位數字，由於曾志偉都有份，他笑言：「蝕咗可以叫佢包底，最少可以打個和，哈哈！（投資滾大個老婆本？）當然啦！」

  談到《飛》劇突破30億點擊率，Ron透露年底有機會開拍續集，TVB高層樂易玲已埋首寫劇本。他還稱想加人工，但驚一開口就不搵他，並表示三哥是最高人工的。

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