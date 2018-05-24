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﻿劉嘉玲被法庭戲對白考起

2018-05-24 列印
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　　劉嘉玲日前接受奇妙電視《同Sing同戲》主持嚴崇天訪問時，大談她與謝君豪、秦沛合作的懸疑鬥智舞台劇《奪命證人》，將於7月下旬公演，近日在努力排練當中。今次嘉玲飾演內地來港婦人，因法庭戲對白較多，坦言被考起。她與謝君豪在劇中做一對夫妻，為他擔任證人，她表示很期待與對方在舞台上切磋演技，更透露有很多激烈的對手戲。

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