﻿率先爆《東方華爾街》首集劇情 ﻿張孝全﻿﻿咀張可頤仲睇住中槍﻿

由劉德華監製，黃國強執導，福斯傳媒集團及企鵝影視的首部原創迷你劇《東方華爾街》，將於今晚首播。本報率先睇咗首集，由於以美劇為製作藍本，內容極之緊湊，除交代吳鎮宇飾演的政府高官「葉抱一」和當年任教授時的學生張孝全演的「韋航」反目經過外，「韋航」跟張可頤演的「Pamela」一段情亦相當浪漫，可惜之後「韋航」睇住「Pamela」中槍，有情人點樣發展？當然要自己追睇啦！ 採訪：杜淑霞



將於衛視電影台（NowTV139台及有線204台）及「Fox+」，逢周四晚上8點半播出的《東方華爾街》，首集故事講述高雲城發展局副局長葉抱一（吳鎮宇飾）與「三大金融巨鱷」地產商文啟山（張武孝飾）、建材商霍堅（張雷飾）及傳媒機構老闆張融（羅家英飾）官商合作，操縱市場從中獲利，為詐取更大利益，更引領因罪潛逃緬甸的金融奇才韋航（張孝全飾）回來，部署新一場金融風雲。而其實韋航與葉抱一曾經是地下金融精英隊伍「CASH」十年來最親密的戰友，與另外兩位成員卓意寧（譚耀文飾）、Pamela（張可頤飾）一起擊退金融大鱷，阻止莊家造市，圖以個人力量扭轉市場生態；當時韋航亦跟Pamela有一段情。可惜，葉抱一突然倒戈相向，出賣其他成員，卓意寧和Pamela更雙雙中槍，令韋航從此跟葉勢不兩立，並秘密自組新一批「CASH」成員：BJ（陳家樂飾）、莎（蔡潔飾）、Dow（江奇霖飾）及老爺（潘燦良飾），阻止葉抱一另一場陰謀。



