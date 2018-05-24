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﻿雙管齊下治療

2018-05-24 列印
■跌打醫師梁潤江（左）曾替多位藝人「正骨」，患有腳傷多時嘅洪金寶亦有接受治療。
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　　洪金寶去年入院做手術後，因為體重關係，膝蓋傷患康復路好漫長，阿仔天明早前就透露父親膝頭要做針灸。早排，有周刊就報道來自馬來西亞嘅跌打醫師梁潤江，專門幫人「正骨」（啪番正骨骼的位置），治療骨折、運動受傷、關節脫骹等，三毛亦曾搵梁醫師治療。
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