﻿義務宣傳精神健康論壇 唐麗球愛跳舞減壓

前港姐唐麗球（波波）最近為「香港臨牀心理學博士協會」宣傳本月26日在金鐘舉辦的公開論壇，本身是慧妍雅集委員的她，對做善事一向不遺餘力，她稱協會宣揚精神健康資訊及提供服務給大眾，而今次只是第一炮，將會陸續有嚟，所以好值得支持。波波稱以前在娛樂圈工作壓力大都不知如何處理，至現時她會跳舞放鬆心情，教導14歲女兒亦以她興趣為先，拒絕做怪獸家長。採訪：李佩儀



波波經朋友介紹認識到臨牀心理學博士Dr Lau，Dr Lau表示論壇旨在提高公眾對臨牀心理學家認可註冊計劃的關注，收集公眾意見，並藉此分享精神健康服務的知識，宣揚社區心理健康。波波覺得好有意義，因在香港生活壓力大，知道怎樣紓緩是很重要的，她憶述：「我以前試過冇嘢做，但又要交租同畀錢屋企，身為artist又唔可以坐地鐵，壓力好大，當時我每晚瞓覺都會咬牙切齒，仲會大叫，當時我覺得冇嘢，冇諗辦法解決。」至現時專注相夫教女的她學懂跳舞放鬆，她稱：「跳完舞好開心，又可以將唔開心嘅嘢發泄出嚟，另外又會做義工，幫到人自己都開心。」



Dr Lau呼籲港人要學習尋找快樂，有問題就搵人幫助，遇到唔開心搵朋友傾吓偈都可以紓緩。她續稱現時有壓力不只是大人，小朋友都有，波波即想到她在女兒讀小學時曾迫她學跳中國舞，令她有好大壓力，她說：「因為我以前跳中國舞，我咪叫佢學，但佢好驚個中國舞老師，因為好惡，跳錯咗會鬧；我迫咗佢兩年，有次我話你唔想學就唔好學，佢喺返中國舞班前一晚居然同我講，今晚瞓覺終於唔使驚好開心，嗰刻我覺得好對佢唔住。」從此她決定讓女兒做自己喜歡的事，現時大家關係像朋友一樣，她稱小朋友最緊要身心健康，可以快樂成長就足夠了。



