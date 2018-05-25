﻿首拍TVB劇冇壓力 ﻿寶珮如﻿﻿望跟黎耀祥合作﻿

寶珮如日前接受社交平台一班小記者訪問，談到即將為TVB新劇開工，她表示因跟好多熟識歌手和亞視舊同事合作故沒有壓力，而簽約TVB後，更希望跟一直很欣賞的黎耀祥合作。



寶珮如接拍《牛下女高音》，她坦承不緊張，「今次返TVB嘅感覺，比想像中更有安全感，無論台前幕後、很多都是認識，這套劇以唱歌為主，有不少歌星演出，包括蔣志光、吳岱融、車婉婉，全部都合作過，亦有以前亞視合作過的楊玉梅、曾偉權，我返到屋企同老公講，O依家開呢套戲真係舒服，個個都識，冇壓力。」提到TVB最欣賞的藝人，寶珮如即答，「我好欣賞柴九哥（黎耀祥），佢好細個就喺TVB浸，捱咗好耐，先有今日呢個成績，我好想同佢合作拍劇，我每一年登台都會遇上佢，聽住佢台上唱歌，佢又冇架子，好nice，我好鍾意佢。」



