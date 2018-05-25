﻿城市不許相愛（一）

不必因題目去急於否定，及道德、忠誠上的爭議，純粹以「相愛」二字，去談談它跟城市的瓜葛。



先界定何謂「相愛」？在我的字典裏，相愛是指兩個人之間的事情。畢竟雙方走在一起，可有千萬種理由。單向的愛，不會納入相愛的行列。況且相愛是被動的，現實、生活和時間會使其變質。當超出二人來摻和，更稱不上這二字。而且相愛是否正在進行，只有天知地知，當事人永遠不會得到答案。



具體的例子，就是活在繁華的城市，從來「相愛」輪不到兩口子可控制。特別是科技的急速發展，有人說導致人與人之間的疏離，可是我又感到人們以另一種形式走得更近。就以本人使用微博六年的經驗，有心人透過它來結交為朋友，繼而希望再進一步發展，已不是偶然發生的情況。而且身邊的男性朋友和女性朋友，同樣有不少相同經歷。可說社交平台的堀起，造就男歡女愛更頻繁的衍生產物。



使用社交平台來尋歡的人，大多是有伴侶，甚至同時有多位伴侶。微博、fb、ig變成這類人的餐單，去根據個人喜好來點菜，為求一時的飽腹，完美演繹「食色性也」。



當然也有另類情況，形勢比上述更嚴峻。由於各種現實因素導致跟伴侶感情轉淡，在精神和生理上得不到慰藉，從而透過社交平台，在眾裏分享的帖文找上志同道合。人類與生俱來的本能，促使行動達到所求，接着發展出一段不為人知的關係。簡單來說，鏡花水月看似認真起來！



城市人口稠密，人與人接觸緊密，已經造就不少客觀環境。賣醉的夜店林立，也是遠古恆常的好地方。商業活動繁多，又是一大契機。現在再來個社交平台，城市真的不許相愛。



以上題材貼身，還有不少後續，我將會把它寫成劇本。



